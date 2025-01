Conceicao, ansia Juve per gli esami. E arriva il gennaio di fuoco per Motta

Il Toro nel mirino

Tra poche ore, in ogni caso, si saprà. E, di conseguenza, Thiago Motta martedì potrà iniziare la marcia d’avvicinamento alla sfida del Grande Torino, dopo due giorni di riposo concessi all’indomani della prima sconfitta stagionale sul palcoscenico italiano, con una consapevolezza in più. Non l’unica, in realtà. L’allenatore italo-brasiliano, infatti, sa già che per la sfida al collega Vanoli dovrà fare a meno di Locatelli in mezzo al campo, gravato dal turno di squalifica inflitto dal Giudice Sportivo alla vigilia della trasferta saudita. L’assenza del mediano potrebbe nuovamente ispirare una Juventus “a cinque stelle”, con l’arretramento di Koopmeiners davanti alla difesa, ma è ancora presto per iniziare a disegnare l’undici del derby. Praticamente impossibile, in ogni caso, che ne faccia parte Milik in attacco: l’ultima frenata di Giuntoli, a parole, sulle sue condizioni fisiche lascia un po’ di apprensione alla Continassa. E apre il campo a una mossa di mercato anche in attacco.