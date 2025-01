Vlahovic, pazza idea Juve: si apre un clamoroso scenario di mercato

Effetto domino. Quello che la Vecchia Signora spera possa innescarsi dalle parti di Manchester. La Juve, infatti, resta vigile sul fronte Joshua Zirkzee ed è pronta a entrare in azione non appena lo United acquisterà un altro attaccante. In cima alla lista dei desideri di Ruben Amorim c’è il suo vecchio allievo Viktor Gyokeres, anche se per strapparlo allo Sporting servono almeno 100 milioni. Occhio pure al nome di Victor Osimhen. Tradotto: non appena arriverà un nuovo goleador, potrebbero dare il via libera alla partenza dell’olandese. Con Zirkzee che ha già dato la sua disponibilità al ritorno in Italia per ricongiungersi al suo mentore dei tempi di Bologna. Quel Thiago Motta che non vede l’ora di ritrovare il suo pupillo.