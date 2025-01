Come sta Conceicao? L'esito degli esami dopo l'infortunio prima del Milan

Dopo il grande spavento ecco il sospiro di sollievo per Francisco Conceicao . I primi esami svolti presso il JMedical di Torino hanno escluso lesioni muscolari , mettendo in risalto "solo" un sovraccarico al flessore della gamba destra . Il calciatore aveva accusato il fastidio nel riscaldamento precedente alla partita di Supercoppa contro il Milan , dove era stato scelto nell'undici titolare. Costretto, poi, a cedere il posto a Kenan Yildiz .

Conceicao in campo con il Torino? La situazione

Scongiurato il peggio, le condizioni del calciatore portoghese saranno valutate quotidianamente, ma la sua presenza nel derby con il Torino, in programma sabato alle 18, è a forte rischio. Inoltre, Thiago Motta dovrà rinunciare certamente a capitan Manuel Locatelli, squalificato per un turno per somma di ammonizioni. Non si apre nel migliore dei modi uno dei periodi chiave per la Juventus, che sarà impegnata in un tour de force che dirà molto sul futuro dei bianconeri.

