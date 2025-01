Juve, non c'è solo il nero: i capi d'accusa e l'esempio da seguire

I risultati altalenanti, certo non ottimali, della prima parte della stagione bianconera, offrono svariati punti di riflessione, possibilmente svincolati dall’ultimissimo periodo e dalle relative forti immagini inevitabilmente ancora impresse nella mente. Ad un inizio sicuramente promettente, in campionato ed in Champions League, nel momento in cui ci si aspettava un passo ulteriore determinato dal maggior tempo a disposizione della squadra per acquisire più approfonditamente teorie e strategie tattiche dell’allenatore si è, invece, verificato un evidente impasse, se non addirittura un drastico passo indietro. Ovviamente, i gravi infortuni di Bremer e Cabal, ai quali si è aggiunta la lunga assenza di molti componenti della rosa titolare, possono fornire serie e motivate giustificazioni, ma non sembrano sufficienti a fornire risposte complete ed adeguate ad una crisi di risultati (la cosiddetta “pareggite”) contraddistinta in modo ripetitivo dai medesimi errori e da conclamate difficoltà.