"Zirkzee? Il mercato è aperto": Amorim pronto! Vlahovic-Juve in alto mare

La Juve, appunto, vigila e lavora per avere in prestito Zirkzee : avviati i contatti con il manager del giocatore, Kia Joorabchian , che rientrerà dal Brasile a metà di questa settimana e si metterà al lavoro con il Manchester per convincerli al prestito. I contatti in realtà ci sono già stati, tanto è vero che si è discusso della formula: balla il solito discorso dell’obbligo i riscatto richiesto dagli inglesi mentre alla Juve vorrebbero inserire solo un diritto. Schermaglie: alla Continassa c’è fiducia. Così come si coltiva qualche speranza anche per Kolo Muani , attaccante in uscita dal Psg, a prescindere da fantasmagorici incroci con Vlahovic . Chiariamoci subito: la situazione di mercato di Dusan è tutt’altro che lineare e tranquilla. Il centravanti serbo è in scadenza nel 2026 e il rinnovo del contratto resta in alto mare. Difficile proseguire insieme a lungo e rinnovare alle attuali condizioni.

Il serbo arriverà a guadagnare 12 milioni nell’ultimo anno di contratto. Tanti, troppi per le casse di qualsiasi club italiano. Ecco perché la Juve si guarda intorno e appare disposta ad ascoltare eventuali offerte per il numero 9 dopo che in questi mesi dal suo entourage non sono arrivate aperture concrete verso la possibile spalmatura dello stipendio (si era ipotizzato un quadriennale da 8 milioni a stagione).

Vlahovic, occhio al Psg

Da non escludere nulla già in questa sessione di trattative. In Francia hanno rilanciato con forza la candidatura del Psg, che un paio di anni fa aveva sondato il terreno con l’agente Darko Ristic. Dalle voci al disegno di uno scambio con Kolo Muani il passo mediatico è breve assai, ma ben difficilmente potrà essere realizzabile in prestito. Vlahovic, infatti, non appare affatto intenzionato a lasciare la Juve a titolo temporaneo: in caso di separazione, l’addio avverrà solamente per un trasferimento a titolo definitivo, ribadiscono dal clan del cannoniere classe 2000. Più probabile che le strade si dividano a fine stagione, un po’ come accaduto con Federico Chiesa l’anno scorso. Anche se nel mercato mai dire mai e bisogna sempre stare all’erta, visto che tante big europee cercano un bomber già in questa sessione invernale. Occhio quindi alla Premier League (Arteta lo voleva all’Arsenal tre anni fa) dove avrebbero i denari necessari per soddisfare gli attuali parametri economici della punta per i prossimi 4-5 anni.

