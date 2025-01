"Koopmeiners a 2 all'ora, Gasp gli faceva un c**o così! Motta, non va bene"

Serve voltare pagina. È questo il senso dell'analisi durante Pressing quando si parla del momento in casa Juve. I bianconeri da novembre in poi sono scesi in campo per 13 volte tra tutte le competizioni, vincendo solo 5 volte, per poi pareggiare in altre 7 occasioni e perdere l'ultimo match giocato in Supercoppa Italiana contro il Milan. Gli ex calciatori Alessio Tacchinardi e Christian Panucci hanno detto la loro nell'ultima puntata della trasmissione condotta da Massimo Callegari e Monica Bertini.

Tacchinardi: "Non si è capito cos'è la Juve" A partire è Tacchinardi, che analizza il ko con i rossoneri per poi allargare il discorso: “Per me non si è ancora capito cos’è la Juventus. Nella mia Juve c’era l’ossessione di vincere le partitelle di allenamento: tutti le grandi squadre che son state vincenti lasciavano tutto sul campo nelle partitelle, lì crei quella mentalità. La partita dell’altra sera della Juve è un suicidio perfetto: Motta fa delle dichiarazioni molto delicate in un ambiente dove vincere è l’unica cosa che conta. Lui, per non mettere troppa pressione, dice che vuole vincere ma che non è un’ossessione”.

L'ex Juve prosegue: “Io non sono un allenatore al livello di Motta e non voglio nemmeno giudicare il suo discorso, ma forse è arrivato il momento di mettere pressione a questa squadra, di svegliare questi giocatori, di capire cos’è quella maglia. Dico che la Juve si è suicidata perché ci sono stati cambi sbagliati e poi lo sciagurato finale: sull’1-1 prende un gol con lancio di Maignan con una difesa allo sbando. In un momento in cui può ancora giocare va in totale confusione, con pochi leader nel campo. Per un gennaio difficile e decisivo per la Juve, una partita peggiore non poteva farla”.

