Conceicao, non c’è lesione ma Toro è a rischio: le mosse di Motta verso il derby

Juve, verso il derby senza Chico

In prospettiva derby, al posto di Conceiçao potrebbe scendere in campo come esterno destro Nico Gonzalez, che in Supercoppa ha invece sostituito nella ripresa Vlahovic nel ruolo di centravanti. Ma Thiago Motta deve pensare per sabato anche a un cambio obbligato rispetto alla formazione vista in Arabia Saudita: il tecnico italo-brasiliano non avrà infatti a disposizione Locatelli, che deve scontare una giornata di squalifica dopo il giallo rimediato contro la Fiorentina. Il più indicato ad arretrare sulla linea a due della mediana è Teun Koopmeiner che lascerebbe il posto da trequartista a Kenan Yildiz e affiancherebbe uno tra Khephren Thuram o Weston McKennie, sempre che il texano non venga utilizzato in difesa, da terzino sinistro visto che nelle ultime tre settimane Thiago Motta lo ha schierato in quella posizione, prima per ovviare all’assenza di Cambiaso che si è infortunato e poi preferendolo comunque all’azzurro, che nel frattempo è tornato a disposizione. Contro la squadra di Vanoli dovrebbero essere confermati i giovani Nicolò Savona, ormai inamovibile terzino destro, e Samuel Mbangula, esterno sinistro nel tridente a supporto di Vlahovic: entrambi, a differenza di alcuni compagni di squadra, hanno saputo reggere bene l’impatto contro il Milan nella semifinale di Supercoppa.