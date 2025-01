Dentro il nervosismo Vlahovic: l'allarme, gli errori e quel ghigno a Riad

E che il nervosismo sia lievitato lo ha confermato la clamorosa lite con la curva juventina dopo il pareggio interno contro il Venezia : non era bastato il rigore segnato nel recupero per rasserenare gli animi. Le tensioni sono rientrate subito con relativo chiarimento, ma nell’anima di Dusan sono rimaste scorie e malmostosità che scorrono sotto pelle e che emergono in superficie, come un fiume carsico, nei momenti in cui la frustrazione ha il sopravvento. Come dopo la sostituzione a Monza , quando peraltro mancava una manciata di minuti alla fine, quando in panchina ha sbattuto in terra guanti e borraccetta.

La ricostruzione ufficiale riferisce che la stizza fosse rivolta verso se stesso per la rabbia di non essere riuscito a incidere, ma non è un mistero che davvero non ami questi epiloghi. Così come raccontano che il ghigno che le telecamere gli hanno registrato in panchina, dopo il raddoppio del Milan a Riad, fosse dovuto al nervosismo e alla tensione e non a una reazione di scherno e rivalsa per il fatto di essere stato sostituito, ancora una volta, quando la squadra era in vantaggio. E adesso il derby, una partita nella quale, più che mai, servono piedi caldi e testa fredda.

