"Discutete Vlahovic, guardatevi i tabellini": Toni vota Dusan. "Alla fine..."

Mancano poche ore alla finale di Supercoppa italiana tra l'Inter e il Milan , un evento che sarà seguito da tanti ex calciatori a Riyad come Luca Toni, impegnato anche in altri sport come il Padel. L'ex punta della Juve al termine della partita ha scherzato con i giornalisti: "Arrabbiato? Appena si finisce è normale insultarsi". Poi ha presentato il derby e ha parlato anche del momento che sta vivendo Vlahovic , distaccandosi dal pensiero generale.

Toni sulla Supercoppa, la Juve e Vlahovic

Toni ha presentato la finale di Supercoppa italiana: "Se ci divertiremo? Sarà una finale e un derby, speriamo sia una gran partita". Sul periodo di Lautaro e se può risollevarsi in un match importante come questo: "Ogni finale è una partita per gli attaccanti, sta lavorando molto per la squadra e gli manca solo il gol. Alcune volte ha sbagliato lui, altre volte gli han fatto gran parate. Ci sta un periodo in cui si fa più fatica a fare gol, ma stasera potrà far ricredere molte persone". Poi si è soffermato sulla prestazione della squadra di Thiago Motta: "La Juve non meritava di andare fuori, forse pensava di averla già vinta e il Milan è stato bravo a non mollare e a recuperare. L'Atalanta? Ha fatto giocare le seconde linee e in queste partite decisive come le semifinali o le finali per me devono giocare i migliori. Se poi per Gasperini quelli erano i più in forma è un altro discorso".

Poi un pronostico: "L'Inter è più forte, ha un allenatore che conoscono da tanti anni. Conceicao è nuovo e ha dato più grinta e qualcosa in più. Ora hanno più responsabilità i giocatori. Può succedere di tutto visto che è una partita secca". Sul momento di Vlahovic: "Secondo me alla fine i gol li fa, poi è chiaro che ci si aspetta un po’ di più. Però bisogna vedere tutto il reparto. Quando non fa gol lui potrebbero farli gli altri. A me piace, poi è un po' nervoso e la maglia della Juve pesa e sembra quasi che sia sempre colpa sua. Poi se vai a vedere i tabellini è quello che ha fatto più gol".

