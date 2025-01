Danilo fuori dal gregge e fuori dal progetto, tanta Juve nei commenti

"Ciò che è eroico in un essere umano non è appartenere al gregge!". In una sola parola differenziarsi dagli altri. Danilo ha voluto lanciare un messaggio sui social abbastanza rappresentativo del momento. La Juventus l'ha di fatto accompagnato alla porta con il nuovo anno e in vista del mercato. "Siamo d’accordo con il suo entourage e stiamo cercando una soluzione che vada bene per lui e per la Juventus", ha detto chiaramente Giuntoli prima della semifinale di Supercoppa e così il suo futuro sembra abbastanza delineato.

Danilo, messaggio social e futuro

Un messaggio che è stato subito preso d'assalto da like e commenti, ma non poteva essere altrimenti visto cosa rappresenta e ha rappresentato lui in questi anni con la maglia bianconera addosso e la fascia da capitano. Quel che è certo è che in qualsiasi modo andrà a finire tra i commenti dei sostenitori e i like dei compagni di squadra (da Thuram a Locatelli fino a Pinsoglio, Adzic o Gatti, ma anche quelli di ex come Rugani, Kostic e Miretti), ciò che evince chiaramente è che il giocatore e la persona Danilo godono e godranno comunque di tanta stima.

A conferma di quanto scritto c'è chi ha risposto così al messaggio del brasiliano sui social: "Sarai sempre il nostro capitano". Per sottolineare, una volta di più, l'importanza di un giocatore come lui, leader di uno spogliatoio pesante e ricco di storia. Intanto nel futuro c'è all'orizzonte il Napoli, la squadra che ha mostrato il maggior interesse per il difensore brasiliano.