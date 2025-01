Vialli, la mostra a Genova e l'omaggio speciale della Samp

GENOVA - La Genova blucerchiata non dimentica il suo eroe . Gianluca Vialli non è stato solo il bomber della Samp d'oro Anni 80 e 90 ma anche un simbolo, un'idea, forse perfino una speranza, a cui il mondo Sampdoria resterà sempre legato. "La tristezza non possiamo permettercela. Quello che voleva Luca era vivere i giorni sempre con il sorriso sulle labbra. Ho avuto la fortuna e la sfortuna di vivere sia i momenti belli da calciatore sia quelli brutti della malattia. E' stato un grande calciatore, lo sarebbe stato da dirigente se fosse diventato presidente della Sampdoria. Lo è stato in Nazionale con l'Europeo vinto con Roberto Mancini. Ricordi indelebili" racconta un emozionato Attilio Lombardo , uno dei ragazzi di quella Samp indimenticabile. Popeye - insieme con altri ex scudettati come l'ex presidente blucerchiato Marco Lanna e all'attuale club manager Giovanni Invernizzi - era presente all'inaugurazione della mostra "Un uomo, un campione, Gianluca Vialli" allestita dal Museo Sampdoria ai giardini Luzzati.

Quando Vialli voleva comprare la Samp

"Per noi Luca vive sempre. Ho le sue immagini, la sua maglia. È una presenza costante nella mia vita. Luca nel 2019 era sul punto di comprare la Sampdoria - racconta Lanna - abbiamo parlato molto di quelli che erano i progetti. L'idea era di riproporre i valori del modello Mantovani trent'anni dopo". Parole dolci da uno degli eredi di Vialli, l'ex capitano doriano Fabio Quagliarella: "Mi ricordo che segnai una doppietta a Firenze e Luca mi scrisse per dirmi che ero fortissimo e che mi meritavo la maglia numero 9. Ero più contento di quel messaggio che per i miei gol". A Genova anche Riccardo Vialli, il nipote di Gianluca arrivato da Cremona: "Due anni fa è stato un giorno molto triste. In questo periodo sono riuscito a riviverlo e a scoprire un uomo incredibile nei ricordi di tante persone, in quello che ha lasciato. Siamo fieri di portare avanti il suo cognome, il suo ricordo". I tifosi della Sampdoria hanno reso omaggio a Gianluca Vialli con sciarpe e cori dandosi appuntamento al Molo dell’Amicizia, a Quinto, luogo diventato iconico con una bella immagine insieme di Vialli e Mancini nel film “La bella stagione”.

Anche la Juve si unisce al ricordo

Il presente blucerchiato è di tono diverso, la società del presidente Manfredi sta deludendo in Serie B. Esiste una speranza concreta di un ritorno degli ex - con Mancini in prima fila - per rilanciare il club? "La volontà c’è sempre stata e ci sarà sempre. Logico che si debba trovare la strada giusta per poter intraprendere quello che è il desiderio, il sogno nostro della vecchia guardia e dei tifosi. C’era stata l’occasione, molto prima dell’avvento di questa società. Non è successo. La colpa non è stata sicuramente di chi voleva subentrare" dice Lombardo. Tornando a Vialli, anche la Cremonese, società dove esordì tra i professionisti nel 1981, e la Juventus, con cui conquistò la Champions 1995-1996 da capitano, lo hanno ricordato con una foto e la dedica "Luca sempre con noi".