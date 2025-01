Elkann nel CdA Meta: clamoroso annuncio di Zuckerberg, "Sono onorato"

Stellantis, tutti i nomi per la nomina del nuovo Ceo

Il totonomi che gira nel mondo finanziario non trova per ora alcun riscontro: si è parlato di manager internazionali come Luca de Meo e Mary Barra, ma anche 'interni' come Imparato, Maxime Picat, direttore degli acquisti ed ex responsabile delle attività europee, e l'italo-brasiliano Antonio Filosa, responsabile Jeep e da poco direttore delle attività in Nord America. Nel frattempo partirà il piano Italia con i nuovi modelli. A Cassino dal 2025 sarà prodotta la nuova Alfa Romeo Stelvio, a Melfi arriveranno la nuova Ds 8 e la nuova Jeep Compass. A Mirafiori, invece, la 500 ibrida è attesa a novembre. I modelli nuovi di Stellantis in arrivo nell'anno sono tanti, tutti elettrificati. Saranno commercializzate la Grande Panda, che sarà provata per la prima volta su strada a Torino a fine gennaio, la Opel Frontera, la Opel Grandland, la Peugeot 408, le Citroen C3 e C5 Aircross, le Leapomotor C10 Reev e B10, la Lancia Hf. Il 26 febbraio Stellantis diffonderà i risultati del 2024, mentre tra febbraio e marzo il presidente John Elkann è atteso in Parlamento per un confronto sulle evoluzioni del settore automotive in Europa e in Italia. Tra i problemi da affrontare c'è anche quello del rilancio delle vendite sul mercato nordamericano. A ottobre il responsabile Carlos Zarlenga, è stato sostituito insieme alla direttrice finanziaria Natalie Knight. In attesa del nuovo amministratore delegato è significativo che uno degli uomini chiave del dopo Tavares sia Richard Palmer richiamato dal presidente John Elkann come suo special advisor fuori dal Comitato esecutivo ad interim. Palmer, già finito tra i papabili dopo la morte di Sergio Marchionne, ha lasciato il gruppo nel luglio del 2023 ed è entrato anche lui nel totonomi della successione al manager portoghese.