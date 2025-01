"Motta mi piace ma ha quattro problemi. E vincere alla Juve è sempre ossessione"

"Non lo so, non è mai facile a gennaio. Quando devi fare operazioni in questo periodo della stagione, è sempre preferibile provare a prendere giocatori che già conoscono questo campionato piuttosto che elementi costretti ad ambientarsi e comprendere cosa sia la Serie A e il nostro calcio. Non credo che ci potranno essere grandi stravolgimenti. Penso che, a eccezione dell’Inter, tutti i club cercheranno degli accorgimenti".

Undici pareggi non possono essere riconducibili solo al caso. Come si spiega questo numero?

"Bisogna volerle fortemente certe vittorie. Momenti difficili li ho passati pure io, in passato, con la Juventus e bisogna essere in grado di gestire le critiche che ti arrivano. Secondo me, da un punto di vista della comunicazione la Juventus storicamente non è una società abituata a lottare solo per entrare in Champions, è un club abituato a lottare per lo scudetto. Poi puoi centrarlo o meno, ma quello deve essere l’obiettivo da volere con forza, stare attaccato al gruppo che è davanti è di fondamentale importanza anche come stimolo per lo spogliatoio. Dopodiché puoi trovare annate in cui le cose non vanno come vorresti. La Juventus ha investito tanto sul mercato e quindi anche in virtù di questo ci si aspetta qualcosa di più".