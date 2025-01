Vlahovic, che succede? Dusan al J Medical insieme a Conceicao

Nonostante il giorno di riposo Vlahovic si è presentato con anticipo alla Continassa per lavorare e allenarsi. Nella giornata del 6 genniao, infatti, Motta ha concesso un giorno di riposo a tutto il gruppo ma il serbo ha voluto comunque presentarsi per fare un po' di lavoro individuale. Un po' di palestra e poi piscina per ricaricarsi dopo la partita di Ryad contro il Milan . Un modo anche per far vedere la sua voglia di rimettersi in condizione e lanciare un segnale in vista delle prossime sfide, la prima in calendario il derby contro il Torino. L'attaccante questa mattina è andato anche al J Medical per effettuare alcuni controlli, seguito poi da Conceicao.

Vlahovic al J Medical per un controllo

Il serbo si è presentato questa mattina presto alla Continassa per una visita di controllo al J|Medical. Un semplice controllo di routine, per cui non dovrebbe esserci nulla di preoccupante nonostante il momento Juve non sia dei migliori sotto quel punto di vista (vedi Conceicao). Al di là di questo però Vlahovic è arrivato in tutta tranquillità al centro e poi è uscito accompagnato ed è salito in macchina per andare via. In giornata è previsto l'allenamento agli ordini di Thiago Motta per iniziare a preparare il derby. Intanto è arrivato anche il portoghese alla Continassa dopo il problema rimediato in Supercoppa...