Fullkrug, Zirkzee, Kolo Muani: da dove e come arriva l'attaccante Juve

Il tedesco alternativa a Vlahovic

Gennaio è breve e, allora, è meglio tornare su una pista che, come vi abbiamo raccontato, i bianconeri avevano già percorso: quella che porta a Niclas Füllkrug. Il tedesco ha poco spazio nel West Ham (nove presenze, delle quali tre da titolare, e solo due gol), condizionato da un infortunio al tendine d’Achille con recupero non semplice anche in relazione dei suoi 31 anni, e prende in esame un prestito in un club che gli consenta di giocare con più frequenza per non perdere posizioni in Nazionale. Il suo profilo è perfetto per rappresentare una alternativa a Vlahovic in corso d’opera e non certo un’opzione di prospettiva come Zirkzee e Kolo Muani. Ora, però, tutto va monitorato in attesa che gli incastri si compiano perché, come concluderebbe Flaiano, “Viviamo in una rete d’arabeschi".