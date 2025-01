Juve in campo verso il Toro: Motta studia le mosse derby, Conceicao e Vlahovic...

Archiviata la delusione per l'eliminazione dalla Supercoppa Italiana, la Juventus è tornata ad allenarsi. Nel mirino dei bianconeri c'è il derby di sabato contro il Torino , che apre un tour de force molto importante tra Serie A e Champions League . Il lavoro odierno, agli ordini di Thiago Motta , è stato dedicato al possesso palla con esercitazioni a tema, per poi concludere con una fase atletica . Si apre così la preparazione alla stracittadina contro i granata, nella quale sarà fatta chiarezza sulla condizione fisica di alcuni calciatori. Gli ultimi esami svolti al J|Medical da Conceicao e Vlahovic hanno restituito al tecnico bianconero un "mezzo sorriso".

Verso Torino-Juventus: le condizioni di Conceicao e Vlahovic

Nonostante gli ultimi controlli abbiano confermato il sovraccarico muscolare per Francisco Conceicao, il portoghese potrebbe rientrare sorprendentemente tra i convocati per il derby contro il Torino. La notizia non può che far sorridere Motta, ma sarà molto difficile vedere il nome del portoghese nell'undici titolare. Più probabile il pieno recupero per il match con l'Atalanta in programma martedì 14 gennaio. Desta invece qualche preoccupazione Dusan Vlahovic che è alle prese con un leggero affaticamento muscolare. Nulla di grave, ma le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE