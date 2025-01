Juve, mistero social e tifosi divisi tra Toro e mercato: chi "lavora in silenzio"?

Dopo la bruciante eliminazione in semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan, Thiago Motta ha concesso due giorni di riposo alla squadra. Oggi la Juventus è tornata quindi ad allenarsi alla Continassa per preparare il derby contro il Torino, in programma sabato 10 gennaio alle ore 18. Una partita fondamentale per la stagione e la lotta Champions, che lo stesso club bianconero sta provando a caricare attraverso una misteriosa foto pubblicata sul proprio profilo Instagram...

La Juve in vista del derby: "Lavoriamo in silenzio" Il club bianconero ha pubblicato una foto di un calciatore in ombra sul proprio profilo Instagram. Una scelta che ha confuso più di qualche tifoso, che ha faticato a riconoscere il soggetto della foto o che ha sperato potesse essere un nuovo acquisto. In realtà si trattava di Kenan Yildiz, alle prese con qualche palleggio durante gli ultimi allenamenti della Juve in Arabia Saudita. Il tutto è stato poi accompagnato dalla didascalia: "Lavoriamo in silenzio", che può riassumere il difficile momento dei bianconeri in vista del derby della Mole contro il Torino. Una partita per cui è ancora in dubbio Conceicao dopo l'infortunio in Supercoppa, oltre al nuovo problema emerso oggi per Dusan Vlahovic.

Juve, i commenti dei tifosi tra derby e mercato I commenti dei tifosi sotto al post si sono divisi tra ironia e richieste di calciomercato per rinforzare la squadra. Tra i più in voga c'è: "Che dite, compriamo qualcuno?" o "Nuovo difensore?". Tanti commenti anche sulla didascalia del post come: "Sabato c'è il DERBY, non servono parole" e "Infatti niente risate, niente scherzi, niente di niente. Vogliamo serietà, vogliamo vincere" o un simpatico "Pareggiare in silenzio". WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

