"Koopmeiners fatica? Vi spiego che succede a chi va via dall'Atalanta"

RIAD (ARABIA SAUDITA) - Tra le Legend ospiti a Riad per la Supercoppa italiana c’è anche Roberto Donadoni , pioniere in Arabia Saudita nella stagione 1999/2000, grande ex ala, argento ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti, nonché ct dell’Italia dal 2006 al 2008.

Buongiorno, Donadoni. In questo momento c’è un allenatore in Italia che non sta raccogliendo ciò che ci si aspettava ed è Thiago Motta, alla prima stagione sulla panchina della Juventus. Cosa pensa di questo suo inizio non brillante, come raccontano la classifica e la difficoltà a vincere le partite?

"Io credo che quando si arriva in realtà importanti come la Juve, in grossi club, molte valutazioni vengono fatte in base ai risultati che si ottengono. Motta ha fatto molto bene al Bologna, ora sta trovando delle difficoltà. Chiaro che dalla Juventus ci si aspetta di più. Ma se analizziamo l’ultima partita, la semifinale di Supercoppa persa con il Milan, direi che non meritasse la sconfitta. Nel primo tempo aveva creato occasioni e poi nella ripresa i rossoneri hanno trovato due reti su occasioni sporadiche. Non credo che in questo caso la Juve abbia peccato di carattere. In generale probabilmente gli infortuni hanno pesato e questo non ha agevolato il percorso. Questo è il momento in cui sarà più che mai fondamentale avere il supporto del club".

Uno dei problemi di questa Juventus è Vlahovic. Cosa pensa di lui, qual è il valore di Dusan?

"Dal punto di vista realizzativo la mancanza di qualche gol importante accende certe luci che lo portano a catalogarlo in un modo piuttosto he altro. Però ha già fatto 12 gol e poi in passato anche lui ha vissuto momenti particolari. È chiaramente un attaccante finalizzatore per cui occorre che la squadra giri in un certo modo per metterlo nelle condizioni di esaltare le sue qualità"