John Elkann, il CdA di Meta, la Juventus e la Ferrari. Cosa cambia ora?

John Elkann che entra nel Consiglio di Amministrazione di Meta è una notizia che ha un qualche significato per la Juventus o la Ferrari, ovvero per le declinazioni sportive dell’universo Exor? Direttamente no, ma resta una notizia con un suo peso specifico, perché significa che Elkann entra nel CdA di uno dei tre giganti mondiali della tecnologia e delle telecomunicazioni (dentro Meta, per intenderci ci sono FaceBook, Instagram, Whatsapp per citare le applicazioni più popolari, ma ancora più importanti sono gli sviluppi sul fronte dell’Intelligenza Artificiale). Questo, nella sostanza, non dovrebbe produrre effetti significativi sul ramo sportivo dell’impero della famiglia Agnelli, ma è curioso come proprio la Ferrari sia stata, in parte, determinante per l’ingresso di John nel board di Meta. Perché Mark Zuckerberg lo ha chiamato per inserire al tavolo che governa la sua impresa un manager e un imprenditore con una visione internazionale. Così il fondatore, presidente e amministratore delegato di Meta ha spiegato l’ingresso agli azionisti e all’interno dell’azienda, indicando proprio la profonda esperienza di John nel "gestire dei business globali e nell’abbracciare le prospettive internazionali" (e citando, come esempi, Stellantis e Ferrari, certamente uno dei marchio più famosi al mondo).