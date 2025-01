Difesa Juve, lista Giuntoli: i nodi per Hancko e Araujo. Tutte le alternative

L’ emergenza spinge, più che mai ora che la Juventus, prima della chiusura del mercato fissata il 3 febbraio, è attesa da sette partite in 23 giorni, tutte fondamentali per campionato e Champions League. Troppo rischioso affrontarle tutte, o parte di esse, con i soli Gatti e Jean Kalulu come difensori centrali di ruolo. E con i soli Savona come terzino destro e Cambiaso e Rouhi, finora dimostratosi però acerbo, come terzini sinistri. Così Cristiano Giuntoli prova a stringere i tempi per almeno uno dei difensori segnati sulla lista sua e di Thiago Motta. In cima alla quale resta, anche proprio in virtù della capacità di giocare da centrale come da terzino sinistro, David Hancko del Feyenoord. Il direttore tecnico bianconero ha già raggiunto un’intesa di massima con l’entourage del giocatore per un trasferimento estivo, magari prima del Mondiale per club, a testimonianza di come lo slovacco non sia considerato una soluzione d’emergenza, ma un mattone importante anche per il futuro. Mattone che però oggi è importante anche per il Feyenoord: in campo dal primo all’ultimo minuto in tutte e 25 le partite disputate dal club olandese, atteso come la Juve da sfide fondamentali in campionato, dove insegue un posto in Europa, e in Champions. E dunque, per privarsi del proprio pilastro difensivo, vuole soldi: che la Juve conta di trovare attraverso qualche cessione, ma al momento non ha. E deve dunque aspettare per affondare sullo slovacco.