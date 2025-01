Svolta Zirkzee, apertura Kolo Muani: Juve, che fai? E c’è una terza via  

TORINO - Nelle prossime 48 ore qualcosa potrebbe muoversi sul versante del mercato in attacco non foss’altro perché sbarca in Europa Kia Joorabchian, il super agente iraniano che cura gli interessi di Joshua Zirkzee. E dopo averlo portato, l’estate scorsa, da Bologna al Manchester United, adesso tenterà di compiere il percorso inverso con destinazione finale Torino, sponda bianconera. Operazione non semplice perché, se è vero che l’attaccante olandese è la prima scelta di Thiago Motta, che lo conosce bene dopo averne esaltato il gioco nell’ultima annata strepitosa a Bologna, è altrettanto vero che Joorabchian dovrà smussare l’intransigenza dello United. Nonostante Zirkzee stia incontrando difficoltà in Inghilterra, i Red Devils non hanno fatto finora aperture al prestito: hanno investito 42,5 milioni per il giocatore e stanno valutando soltanto una cessione definitiva per rientrare dell’esborso o al massimo un prestito con però l’obbligo di riscatto. Due formule che non trovano terreno fertile nella Juventus: il dt Cristiano Giuntoli punta sì a un prestito, ma con diritto di riscatto per valutare poi a giugno se esercitarlo o meno, alla luce anche dell’andamento dell’annata. Variabile non indifferente è la partecipazione alla prossima Champions e, di conseguenza, la disponibilità degli introiti garantiti dall’Uefa, un tesoretto con il quale poter operare sul mercato senza la pressione di dover sempre vendere prima di comprare. In attesa che Joorabchian si metta al lavoro per convincere il Manchester United, restano vive le altre piste.