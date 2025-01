Fabbri arbitro di Torino-Juve: com'è finito l'unico precedente nel derby

Con un comunicato da parte dell'AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la 20ª giornata del campionato di Serie A . Tra le partite più sentite e importanti del weekend c'è il derby tra Torino e Juventus. Da una parte la contestazione dei tifosi granata contro Cairo e la società, mentre dall'altra una situazione non positiva con i risultati. La sconfitta contro il Milan in Supercoppa Italiana ha lasciato un po' di amaro in bocca tra i bianconeri, ma orra c'è da pensare al derby della Mole. A dirigere l'incontro è stato scelto Fabbri, nonostante le difficoltà riscontrate nel match tra Milan e Roma, mentre al Var c'è Meraviglia.

Fabbri-Juventus, i precedenti

Per Fabbri non è il primo derby. Infatti, ha arbitrato anche quello terminato per 2-2 nel 2021. Da una parte la doppietta di Sanabria mentre per la Juve i gol di Chiesa e il pareggio di Cristiano Ronaldo. Per il resto il bilancio è tutto a favore dei bianconeri perché nei 13 precedenti in cui il fischietto di Ravenna ha arbitrato un match della Vecchia Signora sono arrivate nove vittorie, due sconfitte (ultima contro il Napoli 1-0) e due pareggi (compreso quello nel derby).