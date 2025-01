Juve, come stanno Conceicao e Vlahovic? Intanto Douglas Luiz...

La Juventus, tornata nella giornata di martedì ad allenarsi, continua la preparazione del derby con il Torino in programma sabato alle 18. I bianconeri si sono ritrovati questa mattina agli ordini di Thiago Motta e dopo la fase di riscaldamento, il gruppo ha lavorato sulla forza, per poi dedicarsi alla partitella finale. Da registrare la seduta separata di Dusan Vlahovic e di Francisco Conceicao. I due, alle prese con alcune noie fisiche, saranno monitorati e valutati quotidianamente. Prosegue il lavoro differenziato anche per Danilo, ormai separato in casa in attesa di una soluzione definitiva.