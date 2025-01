Zirkzee e Kolo Muani, perché i destini sono legati. Vlahovic, cosa può cambiare

Ho visto lei che ammicca a lui, che chiede informazioni a lei. Il calciomercato è una giungla, si sa, ma è anche in grado di sfoggiare logiche lineari: quando si innesca il più classico degli effetti domino, per esempio. Uno scenario in cui potrebbe presto trovarsi immersa la Juventus, alla ricerca di un attaccante affidabile da sommare a un paio di rinforzi in difesa. I nomi sono noti, le gerarchie anche. Almeno fino al prossimo scossone. E, allora, in cima alla lista, continuano a campeggiare i profili di Zirkzee, Kolo Muani e Fullkrug. In questo rigoroso ordine di gradimento tecnico. Ma, ora, con un dettaglio in più: da Oltremanica, infatti, sta rimbalzando la voce di un forte interessamento del Manchester United proprio per Kolo Muani, in uscita dal Psg. Un tassello tutt’altro che secondario nel puzzle internazionale quotidianamente monitorato alla Continassa.