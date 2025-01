Nico Gonzalez, Motta ha deciso: il suo ruolo nel derby e la Juve anti Toro

Juve, Vlahovic e Conceiçao a rischio per il derby contro il Torino

Per entrambi gli esami hanno escluso lesioni e per Vlahovic il responso è stato solo di un affaticamento leggero, neppure un sovraccarico come quello diagnosticato al portoghese, dunque davvero nulla di preoccupante. Il serbo però avverte fastidio e quando si tratta di muscoli le sensazioni personali vanno sempre tenute in considerazione, visto che possono rivelarsi preziosi campanelli d’allarme ed evitare l’insorgere di guai più seri. Per questo motivo crescono le possibilità di non vedere nella formazione iniziale del derby (e forse neppure in panchina) DV9 e Conceiçao. Con due allenamenti, oggi e domani, ancora da sostenere è presto per dare certezze, ma va tenuto conto che nei 22 giorni successivi a quella contro il Torino la Juventus avrà altre sei sfide ad attenderla, la prima contro l’Atalanta il martedì, che possono rivelarsi determinanti per l’intera stagione bianconera. Meglio rinunciare a Vlahovic e Conceiçao per una sola partita, per quanto sentita come il derby e per quanto importante per cancellare subito il ko arabo, che rischiare di dover fare a meno di loro nelle tre settimane successive.