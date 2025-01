Scontri prima del derby, arrivano oltre 50 Daspo a Torino

Nota della Juve: "Il club applica il Codice di Gradimento"

"In occasione della partita Juventus-Torino, svoltasi sabato 9 novembre 2024 all’Allianz Stadium, il comportamento di alcuni tifosi della squadra ospite ha portato il Club bianconero ad applicare nei loro confronti il "Codice di Gradimento" ai sensi del "Codice di Condotta". Più nel dettaglio, grazie al sistema di videosorveglianza all'avanguardia in dotazione all'Allianz Stadium – tra cui un sistema di telecamere multifocali – le forze dell'ordine hanno prima individuato e poi identificato dieci tifosi della squadra avversaria che si sono resi protagonisti di danneggiamenti a diverse sedute presenti all'interno del "Settore Ospiti" creando un danno strutturale all'impianto stesso. Juventus Football Club, dunque, ha deciso di applicare nei confronti dei responsabili di tali atti il "Gradimento" ai sensi del "Codice di Condotta" che prevede il divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche dalla stessa organizzate. Non è la prima volta che la Società applica le disposizioni del "Codice di Condotta" anche ai tifosi della squadra ospite: è già accaduto, infatti, in occasione di un altro match di Serie A andato in scena all'Allianz Stadium, quello tra Juventus e Roma del 30 dicembre 2023". E' il comunicato pubblicato dalla Juventus sul sito ufficiale.

