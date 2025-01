Juve, Motta prega verso il Torino: come stanno Vlahovic e Conceicao

Il conto alla rovescia verso il derby contro il Torino è iniziato: entrambe le squadre sono alla ricerca di punti importanti per rilanciarsi in classifica e per ritrovare fiducia. Thiago Motta deve fare i conti con alcuni problemi legati alla condizione fisica della squadra, ormai un'abitudine della Juve dall'inizio dell'anno. L'allenatore deve rianimare la squadra dopo la delusione in Arabia e contro i granata sarà l'occasione ideale per il riscatto, in attesa anche degli aiuti che arriveranno dal calciomercato invernale.