Svolta Juve, Kolo Muani ha detto sì! Giuntoli-Psg: si cerca l’intesa

Juve, rinnovo Vlahovic in stallo

Non solo. Non è infatti un segreto militare il fatto che le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2026 di Dusan, che guadagna in doppia cifra, vivano una situazione di stallo prolungata. E se in parte la vicenda Chiesa può essere considerata d’esempio, ecco che non ci sarebbe da stupirsi che nella prossima stagione, senza un accordo per prolungare, la posizione di Vlahovic potrebbe perdere progressivamente la sua centralità e così Kolo Muani potrebbe essere confermato al costo che verrebbe sin da ora fissato nel prestito con diritto di riscatto dopo, peraltro, aver visto all’opera il giocatore nel nostro campionato. Per chi si fosse perso le puntate precedenti è giusto ricordare che il ragazzo venne preso dal Psg per quasi 100 milioni dall’Eintracht Francoforte nell’estate del 2023. Non a caso l’ingaggio del giocatore è da top, ovvero 12 milioni di euro lordi per l’intera annata, quindi la metà per questo secondo semestre e a una parte potrebbe contribuire lo stesso club parigino anche se molto dipenderà dalla formula del prestito che si andrà a siglare. Dunque è più che mai Kolo Muani in pole position per rinforzare a gennaio il reparto offensivo juventino con vista sul campionato seguente. Lui la prima scelta davanti a Rashford, sul quale c’è forte il Milan e a sorpresa il Como, e a Zirkzee, per il quale il Manchester United non ha ancora preso la decisione di separarsi seppur temporaneamente da gennaio a giugno.