Lazio-Juve Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming  

Archiviata la gioia in Coppa Italia , la Juventus Primavera è chiamata ad affrontare nuovamente la Lazio nella gara valida per la 19esima giornata del campionato Primavera 1 . Quasi uno scontro diretto tra due formazioni divise solo da quattro punti in classifica quando si è ormai al giro di boa stagionale. I ragazzi di Magnanelli sono chiamati a dare continuità a quanto di buono fatto vedere fino a oggi , con il tecnico che si era detto molto soddisfatto di quanto visto, ma senza perdere di vista l'obiettivo: "Siamo felici di aver passato il turno, contro una squadra veramente tosta. Pensiamo alla prossima partita che sarà ancora più complicata ".

Lazio-Juve Primavera: orario e dove vederla

La partita tra Lazio e Juve Primavera, valida per la 19esima giornata del campionato Primavera 1, è in programma domenica 12 gennaio alle ore 11:00. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale e in live streaming sulla piattaforma dedicata dall’emittente. Sarà inoltre possibile seguire la diretta testuale su TuttoSport.

Lazio-Juve Primavera: le formazioni ufficiali

LAZIO PRIMAVERA: Renzetti, Ferrari, Bordon, Nazzaro, D'Agostini, Cuzzarella, Bordono, Sulejmani, Anderson, Pinelli, Zazza

A disposizione: Bosi, Gelli, Di Tommaso, Munoz, Serra, Farcomeni, Marinaj, Battisti, Ciucci, Karsenty, Pernaselci.

Allenatore: Sergio Pirozzi

JUVENTUS PRIMAVERA: Zelezny, Nisci, Boufandar, Ventre, Vacca, Verde, Di Biase, Finocchiaro, Keutgen, Rizzo, Savio.

A disposizione: Marcu, Pagnucco, Biliboc, Scienza, Florea, Mazur, Sosna, Bellino, Djahl, Merola, Lopez

Allenatore: Francesco Magnanelli

ARBITRO: Domenico Leone di Barletta

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE