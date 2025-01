Mercato Juve, Giuntoli detta i tempi: "In settimana...". Nico, garra derby

Giuntoli tra ambizioni e mercato Juve

Anche Giuntoli ha parlato prima del derby, soffermandosi sul calciomercato: "La strategia è rinforzare la difesa e guardarsi intorno per capire se c'è qualche altra occasione in altri reparti. Se poteva già arrivare un difensore? Dobbiamo rispettare tanti parametri tecnici ed economici e i giocatori importanti sono difficili da far muovere a gennaio. Se può essere più utile un calciatore italiano o che ha giocato in Italia? Sì, ma stiamo guardando all'estero. Su Araujo e Kolo Muani? Il mercato entra nel vivo adesso e speriamo che in settimana arrivino notizie positive. Se adesso è il mese decisivo? Per la Juve ogni mese deve essere decisivo. Crediamo che a breve possiamo tornare protagonisti e competitivi".