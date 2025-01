Yildiz, lampo derby e Juve avanti: Kenan come Cristiano Ronaldo

Yildiz, la sesta meraviglia

Per la prima volta in stagione Yildiz ha realizzato due gol di fila, dopo la rete in Supercoppa italiana contro il Milan, dimostrando una crescita anche in fase realizzativa. In questo primo anno e mezzo con la Juve dei grandi ha sempre messo in mossa il suo talento, senza però entrare spesso nel tabellino. Ora è arrivata la sesta perla in stagione, oltre cinque assist e soprattutto il turco ha dimostrato di poter giocare su tutto il fronte dell'attacco: a sinistra, da falso nove e anche a destra, dove negli ultimi due match lo ha schierato Thiago Motta.