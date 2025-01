Vanoli furia derby, Motta spento ma il rosso è per entrambi: l'episodio

È stato un derby tesissimo quello tra Torino e Juventus , che in campo e anche fuori hanno fatto sentire l'importanza della partita. Sin dai primi secondi di gioco quando McKennie ha puntato il dito contro la panchina granata in occasione di una rimessa laterale. Subito si è accesa una grande mischia, separata dal pronto intervento di Fabbri. Nella ripresa il clima non è cambiato e il copione è rimasto sempre lo stesso, con entrambe le squadre vogliose di conquistare i tre punti. E il match si è infiammato al 56' in occasione di un episodio con Savona e Karamoh protagonisti che fatto scatenare entrambi gli allenatori, poi espulsi.

Motta-Vanoli, nervi tesi: cosa è successo

Dopo un grande recupero di Savona su Karamoh tutta la panchina del Torino si è alzata per protestare duramente. La richiesta era il cartellino rosso per Dogso, ma come ha precisato anche il commentatore arbitrale Marelli, il difensore bianconero è entrato in modo pulito sul pallone e non ha fermato nessuna chiara occasione da rete. Una polemica da parte anche di Vanoli, che non è piaciuta a Thiago Motta. Un dibattitto che ha poi scatenato il caos a bordocampo. La decisione di Fabbri è stata quella di espellere entrambi senza troppi dubbi.

