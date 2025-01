Motta post derby: "Qualche pari di troppo, ma perse solo 2. Koop e Douglas bene" © .

Motta in conferenza stampa

"Abbiamo giocato bene a calcio contro un Toro che voleva fare pressare alta e lasciare poco spazio. Con qualità, abbiamo fatto ciò che dovevamo. Dopo il vantaggio ci siamo abbassati, quando lasci prendere campo iniziano a buttare la palla in area e arrivano pericoli. Preso gol all'ultimo, nella ripresa non abbiamo lasciato i cross al Toro e abbiamo ripreso campo, creando situazioni senza essere bravi a segnare e a vincere. Ecco perché abbiamo pareggiato" ha poi dichiarato Motta in conferenza stampa. "Nel secondo tempo si sono messi dietro aspettando un errore per contrattaccare, noi dobbiamo fare attenzione e si può fare meglio. Abbiamo creato situazioni e abbiamo rimediato su qualche loro ripartenza: nel calcio servono intensità e qualità, ma se metti solo qualità non basta...A volte siamo mancati in qualità e altre in intensità. Servono intensità e qualità insieme"

La lite con Vanoli

Il tecnico della Juve ha parlato anche della lite con Vanoli, che ha portato all'espulsione di entrambi i tecnici: "Cos'è successo con Vanoli? Ho parlato con l'arbitro: con il Bologna in conferenza ho detto che meritavo l'espulsione perché non dovevo protestare, oggi rispetto la decisione ma non era meritata. il resto rimane in campo". Su Douglas Luiz e Koopmeiners: "Ci serve uno in più per le prossime gare. E Koop lo vedo sempre bene: siamo abituati a paragonare situazioni che non sono uguali, quando lui sta bene la squadra sta bene e viceversa".