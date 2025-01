Douglas Lentuz, Nove Gonzalez, la fascia non scuote Koop: derby, pagelle Juve

Nico Gonzalez 6.5

Al 21’ segna il raddoppio dopo un ottimo scambio con Mbangula, ma la rete viene annullata per leggero fuorigioco. Ottima intesa aerea prima e poi nel fraseggio col belga. Ci fosse stato Vlahovic un’azione così non si sarebbe vista. Delizioso un tocco di prima a lanciare Koopmeiners per un contropiede manovrato che Mbangula poi non capitalizza. Girata al volo a far volare Milinkovic in deviazione aerea. Può fare il falso nove con profitto e non pare manco tanto falso...