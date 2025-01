Juve, miracolo Douglas Luiz: “90 minuti in campo”. E Danilo…

Via al Douglas Luiz 2.0? In un derby della Mole dal clima rovente, a vincere alla fine è l'equilibrio. La Juve, nonostante l'iniziale vantaggio con Yildiz, non va oltre l'1-1 conro il Torino di Vanoli. I bianconeri restano sì imbattuti, ma collezionano il dodicesimo pareggio in diciannove gare di Serie A. Da annotare dalla sfida dell'Olimpico Grande Torino l'impiego dal 1' di Douglas Luiz, rimasto in campo per tutta la durata del match. Il centrocampista che è stato schierato titolare, sia a causa di scelte tecniche che di problemi fisici, solo per la terza volta in stagione considerando tutte le competizioni, pur essendo successo sempre in campionato (con Empoli e Lazio prima del Toro).