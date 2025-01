Kolo Muani, Juve allo sprint. E spunta anche un nuovo… Costa

TORINO - Domani si apre una settimana già decisiva per il mercato invernale della Juventus . A spiegarlo con chiarezza è il dt bianconero Cristiano Giuntoli prima del derby , sbilanciandosi per una volta anche sulle tempistiche: "Vogliamo rinforzare la squadra nel reparto difensivo e guardarci intorno se c’è qualche occasione in altri reparti. La difesa? Dobbiamo rispettare tanti parametri, economici e tecnici. I calciatori importanti a gennaio sono più difficili da muovere, dobbiamo avere un po’ di pazienza. Araujo e Kolo Muani? Sono due calciatori bravi, però il mercato entra nel vivo adesso e speriamo che, in settimana, possano esserci delle novità positive".

Juve-Kolo Muani: il punto

Il dt bianconero detta i tempi e, in questa fase, l’operazione che può chiudersi prima sembra essere quella per l’attaccante, nonostante l’urgenza principale sia, numericamente, rimpolpare il reparto difensivo. I contatti tra la Juventus e il Psg sono diventati più fitti negli ultimi giorni per trovare l’intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, soluzione preferita dai bianconeri e che pian piano diventa sempre più convincente anche per il club parigino: il nodo resta quello del contributo al pagamento dell’ingaggio del centravanti francese. Poi la palla, in caso di intesa tra i club, passerà al giocatore, che avrebbe espresso il proprio gradimento per la soluzione. E l’inserimento del Manchester United? Al momento la Juve è avanti e spinge per chiudere in fretta, in modo da anticipare la concorrenza. In ogni caso, se dovesse esserci un sorpasso United, a quel punto Giuntoli avrebbe la strada aperta per arrivare al prestito di Zirkzee, sempre nei radar bianconeri.