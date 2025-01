Allegri l'Arabia torna all'assalto: una squadra ci pensa e tenta l'ex Juve

Allegri tra Serie A e Arabia Saudita: la situazione

Il nome di Max continua a essere sul taccuino di tante squadre. In Serie A ci aveva pensato il Milan per sostituire Fonseca, salvo poi virare su Conceicao, così come ci starebbe riflettendo la Roma nel caso in cui Claudio Ranieri non dovesse restare sulla panchina giallorossa per un altro anno. L'Al Ahli vorrebbe battere sul tempo la concorrenza, viste le sirene europee che stanno tentando l'attuale tecnico. In ogni caso si tratterebbe di soluzioni per la prossima stagione. Mister "corto muso" ci riflette, intanto resta ancora fermo ai box in attesa di una nuova stimolante avventura.

