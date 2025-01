Fagioli, il caso social: le menzogne su Nico e la verità su cosa è successo

L'ennesimo pareggio, questa volta nel sentitissimo derby della Mole, ha appesantito ulteriormente il clima in casa Juventus. Sotto accusa c'è il tecnico Thiago Motta, al dodicesimo pareggio in campionato. Gli strascichi di una partita molto difficile e nervosa si sono manifestati anche nell'immediato post-partita. Al triplice fischio i calciatori che non sono stati utilizzati nei novanta minuti col Torino sono scesi in campo per una seduta di scarico e un video circolato sui social ha creato una polemica attorno a Nicolò Fagioli, che secondo chi ha fatto circolare il filmato si sarebbe rifiutato di prendere parte alla sessione. Ovviamente la ricostruzione sommaria è divampata in un attimo nel terreno incendiario della Rete, creando un caso che in realtà non è mai esistito e che lo stesso centrocampista ha dovuto smentire con tanto di video.