Verso Atalanta-Juve: due dubbi per Gasp. Per Motta incognita Conceicao

Verso Atalanta-Juve, il punto in casa bianconera

Dopo l'ennesimo deludente pareggio della stagione, già 12 in 19 gare di campionato, la Juventus agli ordini di Thiago Motta è tornata subito a lavorare alla Continassa. Nella mattina di domenica seduta dedicata allo scarico per chi è stato impiegato contro il Torino, lavoro sul campo invece per la restante parte del gruppo con un focus sul lavoro atletico e sul possesso palla. Restano i punti interrogativi sulle presenze di Francisco Conceicao e Dusan Vlahovic, non convocati per la stracittadina, ma mentre il primo ha lavorato a parte seguendo un programma di recupero, il secondo si è allenato regolarmente in campo. Sarà però il tecnico bianconero a fare il punto della situazione nella conferenza stampa della vigilia in programma lunedì alle 12 all'Allianz Stadium di Torino, mentre nel pomeriggio la squadra svolgerà la rifinitura. Intanto si attendono novità dal calciomercato che potrebbero già arrivare in settimana come confermato dal direttore generale Cristiano Giuntoli prima del derby.