Marchisio-Quagliarella, Juve connection: "Vieni che ci serve un attaccante..."

La Juve sta deludendo e la dirigenza bianconera è al lavoro nel calciomercato invernale per rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta . Soprattutto nel reparto offensivo. E anche secondo Claudio Marchisio , icona della Vecchia Signora, la Juve presenta qualche problema in attacco e lo ha confermato in un siparietto molto particolare con Fabio Quagliarella , altro ex bianconero, in collegamento su Sky Sport. L'ex centrocampista, infatti, ha detto: "Quagliarella è ancora in forma..,ci servirebbe un attaccante alla Juve...". Tra le risate, Marchisio ha poi parlato del momento dei bianconeri: "La squadra deve prendersi delle responsabilità. Aspettiamo i rinforzi di gennaio...".

Le parole di Bonucci

"Quando cambi tanto ci vuole del tempo per costruire basi importanti. Solo un allenatore come Antonio Conte in pochi mesi ha riportato la Juve alla vittoria. Thiago è giovane e bravo: sono convinto ci toglieremo grandi soddisfazioni con lui in futuro. So che alla Juventus bisogna vincere. Ci sono stati infortuni pesanti. Guardo all’Arsenal che ha dato fiducia ad Arteta per 4 anni: i palazzi non si costruiscono in 6 mesi" ha invece dichiarato, sempre a Sky, Leonardo Bonucci.

Piqué con la maglia di Platini

Marchisio e Bonucci sono stati intervistati in occasione della Kings League all'Allianz Stadium. Presente a Torino anche Gerard Piqué, che per l'occasione ha indossato una maglia della Juve (di Platini). E Marchisio ha approvato la scelta dell'ex difensore del Barcellona, dicendogli: "Bravo".