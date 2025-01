Kolo Muani alla Juve, ore decisive: il Psg apre e si muove pure Al Khelaifi  

La sagoma di Randal Kolo Muani si staglia all’orizzonte della Continassa. Che l’attaccante francese sia una delle priorità della Juventus per rinforzare l’attacco è ormai noto da un mese e mezzo abbondante. Da quando è stata certificata come insanabile la rottura tra l’attaccante francese e Luis Enrique, vale a dire a fine novembre, Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori hanno cominciato a monitorare la situazione per piazzarsi in pole position nella prospettiva di un addio dal Psg già a gennaio. Ipotesi di lavoro che è diventata via via sempre più concreta a fronte del perdurante contrasto tra il giocatore e il tecnico che in quest’ultima giornata ha perfino deciso di non convocarlo per la gara contro il Saint-Étienne. Possibilità di ricucitura, dunque, inferiori allo zero e grande opportunità di mercato per rinforzare un attacco che ha problemi numerici ancor prima che tecnici, considerata la perdurante indisponibilità di Milik e la conseguente assenza di alternative “di ruolo” a Vlahovic.