Araujo in panca, poi entra da capitano: l’ultimo segnale del Barcellona

Ronald Araujo è sempre stato nella lista dei desideri della Juventus per il mercato di gennaio. Questa non è una novità, ma ormai negli ultimi giorni si è parlato in tutte le salse del difensore urugaiano. Un ping pong continuo tra Torino e Barcellona tra interessi e parole. Giuntoli ha continuato a lavorare per cercare di chiudere quanto prima l'affare, ma dalla Spagna hanno continuato a fare muro sul centrale. Il classe '99 è tornato da poco da un infortunio grave e in questo 2025 ha iniziato da titolare soltanto contro il Barbastro in Coppa del Re. Flick ha parlato di lui qualche giorno fa e ha sottlineato la sua importanza all'interno del gruppo: "È uno dei migliori difensori e lo voglio nella mia squadra". Così in modo perentorio il tecnico tedesco ha parlato delle voci di mercato su Ronald Araujo. Nel clasico, però, l'allenatore ha voluto dare un altro segnale.