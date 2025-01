Del Piero segna a Casillas, emozioni e nostalgia Juve all'Allianz

Emozioni e nostalgia all'Allianz Stadium prima della finale di Kings World Nations League. Sul campo della Juventus, infatti, sono tornati in campo diversi ex calciatori e molti dei quali delle vere e proprie leggende bianconere. Da Buffon a Pirlo fino a Marchisio e Del Piero: i giocatori sono scesi sul terreno di gioco per affrontare le star del web e dare spettacolo in una partita sette contro sette. Tante le ovazioni da parte dei tifosi per le leggende Juve e anche un gol nostalgico da parte di Alex contro Casillas.