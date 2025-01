Atalanta-Juve, chi arbitra il recupero: quei precedenti con Napoli e Inter...

Mentre va in archivio la 20ª giornata di Serie A , si avvicinano i recuperi delle gare rinviate a causa della Supercoppa Italiana . Tra le diverse partite spicca il big match tra Atalanta e Juventus , entrambe reduci da due pareggi con Udinese e Torino. L'importante sfida è stata affidata all'arbitro Daniele Doveri . Il bilancio delle gare dirette dal fischietto toscano per i bianconeri è assolutamente positivo, ma tornano alla mente dei tifosi due clamorosi errori .

Juve, ricordi Doveri? La Supercoppa e il Napoli

I freddi numeri dei precedenti di Daniele Doveri con la Juventus recitano 28 partite complessive di cui 15 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. Un bilancio assolutamente positivo, ma tra le varie gare, ne spuntano due in particolare: su tutte la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter del gennaio 2022. In quella partita, vinta da nerazzurri, la direzione del fischietto della sezione di Roma fu tutt'altro che impeccabile. Resta nei ricordi di tifosi e addetti ai lavori un rigore netto per i bianconeri non assegnato né da Doveri né tantomeno su consiglio di un Var particolarmente silenzioso, quando si era ormai allo scadere dei minuti regolamentari.

Il più recente è il clamoroso errore nella gara d'andata tra Juventus e Napoli, quando il direttore di gara non sanzionò un evidente retropassaggio di Olivera. In quell'azione è chiara la volontà del terzino azzurro di stopparla a favore del portiere (come si evince dagli ampi gesti dell’uruguaiano) che però, invece di rinviarla o giocarla con i piedi, la prende con le mani visto il pressing di Nico Gonzalez. Un episodio che fece andare su tutte le furie Thiago Motta, con il bianconero anche ammonito per proteste. L'unica nota positiva, recente, risale proprio alla vittoria della Vecchia Signora in casa della Dea nel maggio 2023 per 2-0. Nonostante il chiaro successo juventino, furono diversi gli episodi sanzionati e trattati in maniera dubbia da Doveri.

