Lo Juventus Creator Lab premiato agli ISC Sports Awards

Nuovo, importante, riconoscimento internazionale per Juventus Creator Lab. Il laboratorio in cui nascono i contenuti digitali della Juventus ha infatti ottenuto il premio agli ISC International Sports Awards 2024, nella categoria Sports Media. Un riconoscimento che non solo conferma l'eccellenza del lavoro del Club, ma certifica anche l’attenzione globale verso Juventus Creator Lab. Gli ISC International Sports Awards sono infatti un punto di riferimento nel settore e raccontano le migliori performance in diverse aree dello sport business. Il premio Sports Media in particolare, come sottolineato dagli organizzatori, mira a celebrare chi si distingue per la capacità di informare, intrattenere e ispirare il pubblico, catturando l'essenza e l'entusiasmo dello sport e favorendo una connessione più profonda tra i fan e gli sport che amano.