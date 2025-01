Kolo Muani-Juve e Kvara al Psg, Luis Enrique show: "Mercato frutta e verdura"

In attesa di accogliere Kvaratskhelia , il Paris-Saint Germain si è imposto per 2-1 sul Saint-Ètienne conservando il largo vantaggio in classifica sulle inseguitrici. Il calciomercato di gennaio però inizia a essere molto caldo anche in uscita per i parigini, con il forte interesse della Juventus per Kolo Muani , attaccante che ha scalato le gerarchie sul taccuino di Giuntoli. Il francese è da tempo fuori dal progetto di Luis Enrique , ma il tecnico ha abilmente dribblato le domande in mixed zone su di una possibile cessione del calciatore: "Il mercato invernale mi sembra un mercato di verdure , di legumi...".

Calciomercato Juve, le parole di Luis Enrique su Kolo Muani

Incalzato immediatamente sulla trattativa tra la Juventus e Kolo Muani, Luis Enrique ha fatto finta di "non sapere": "Non lo so. Per me la sessione di calciomercato è più simile al mercato della frutta, del pesce, del pane. Non ho niente da dire". Così come per Dani Olmo, che sembrava poter lasciare il Barcellona a parametro zero: "Ha giocato Dani Olmo in Supercoppa? Bene, sono molto felice per lui, gli auguro il meglio".

La Ligue 1 è ormai in discesa per il Psg? Il tecnico spagnolo non è d'accordo: "No, la verità è che non la vedo così. Se oggi avessimo giocato al 40%, il Saint-Étienne ci avrebbe battuto sicuramente. Non mi è piaciuto l'inizio del primo tempo, siamo rimasti sorpresi dal coraggio di Saint-Étienne. Se vedo qualcuno al 40% lo tolgo dal campo. Non credo che ci sia nessun giocatore che consideri sufficiente il 40%, neppure in allenamento. Ho una responsabilità: devo migliorare una squadra di alto livello". E aggiunge: "Vorrei fare i complimenti al Saint-Étienne, mi è piaciuto molto il loro modo di affrontare la partita, senza alcun timore, pressando alto. Molto audace. Siamo stati distratti per 15 minuti, avrebbero potuto complicarci la vita, ma abbiamo creato tante occasioni come al solito. Per creare occasioni da gol devi essere migliore del tuo avversario. E siamo stati relativamente ispirati quando si è trattato di segnare gol".

Su un Psg cambiato e rigenerato anche grazie a un "nuovo" Dembélé: "No, non sono d'accordo. Mi dispiace: è lo stesso PSG della scorsa stagione, con un cambiamento. Avevo detto la scorsa stagione che saremmo stati migliori in attacco e in difesa, ciò che vedo mi piace. Avete la tendenza a mettere in risalto chi segna (Dembélé, ndr), io metto in risalto la squadra. Prima mettevate in ​​evidenza Barcola, ora Dembélé. Più giocatori possono unirsi al party, meglio è. Questa è una squadra".

