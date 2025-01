Alberto Costa, conferma...Fabregas! "Fresneda-Como, c'eravamo. Poi la Juve..."

"Calciomercato? Si fanno troppi nomi...". Alla vigilia del recupero della 19ª giornata di Serie A , che vedrà fronteggiarsi Como e Milan , il tecnico dei lariani Cesc Fabregas non ha nascosto un po' di amarezza rispetto alle ultime trattative di mercato. Nella conferenza stampa di vigilia l'allenatore spagnolo ha spiegato il perché del mancato trasferimento di Fresneda tirando in ballo la Juventus e confermando, indirettamente, l'ormai immenente arrivo in bianconero di Alberto Costa .

Como-Milan, la conferenza di Fabregas

Il tecnico del Como mette in guardia i suoi ragazzi, ad attenderli ci sarà un Milan agguerrito: "Il Milan è una squadra forte e con grandi giocatori nella rosa, dopo l’arrivo in panchina di Conceicao è cambiato qualcosa nella loro impostazione di gioco e sono più aggressivi. Credo che cercheranno di verticalizzare il gioco per metterci in difficoltà, ma noi ci stiamo preparando e saremo pronti per giocarcela al meglio come sempre. Cercheremo di avere lo stesso approccio alla gara che abbiamo avuto con l'Inter".



Per Fabregas dall'infermeria un sorriso a metà: "Nico Paz sta bene e potrebbe essere convocato, anche Perrone verrà convocato. Di sicuro non ci saranno Sergi Roberto e Moreno". Mentre su Chaqueret: "Potrebbe esordire dall’inizio, oggi parlerò con lui e poi deciderò. È un giocatore che fa al nostro caso. Ha esperienza e personalità, confido molto in lui. Arriveranno altri nuovi giocatori dal mercato di gennaio, non è finito qui. Tutti con le stesse caratteristiche che chiedo io: giovani, ambiziosi, voglia di crescere e di fare bene qui a Como".

