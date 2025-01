Motta salta l’Atalanta! Il rosso con Vanoli costa caro al tecnico Juve 

Con la fine del week end di Serie A ed in attesa di Monza-Fiorentina che chiuderà il 20esimo turno, il Giudice Sportivo ha pubblicato un comunicato ufficiale con i suoi provvedimenti per gli episodi che hanno fatto pià discutere. In casa Juve c'era grande curiosità sulla squalifica di Thiago Motta , dopo l'espulsione all'inizio del secondo tempo nel derby contro il Torino per un diverbio con Paolo Vanoli.

Juve, Motta salta l'Atalanta: ufficiale la squalifica

Il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare l'allenatore bianconero con una giornata di squalifica. Thiago Motta non potrà quindi sedersi in panchina al Gewiss Stadium per Atalanta-Juventus, recupero della 19esima giornata in programma martedì 14 gennaio alle 20:45. Di seguito il comunicato ufficiale: "Squalifica per una giornata effettiva di gara per avere, all'11° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, affrontato l’allenatore della squadra avversaria causando un alterco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Stessa sanzione anche per Paolo Vanoli, allenatore del Torino.

Juve, anche una multa per il derby

Il club bianconero è stato anche sanzionato dal Giudice Sportivo per il comportamento dei propri tifosi nel derby contro il Torino: "Ammenda di € 2.000: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".