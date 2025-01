Vlahovic, e se arrivasse l'Arsenal? In Inghilterra sicuri, "Serve ad Arteta"

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus continua a far discutere, visto il contratto in scadenza nell'estate 2026. L'attaccante serbo sta infatti vivendo una stagione caratterizzata da prestazioni altalenanti, nonostante i 12 gol realizzati in tutte le competizioni e la mancanza di un sostituto. Nelle ultime ore l'ex Fiorentina sarebbe finito di recente nel mirino dell' Arsenal , alla disperata ricerca di un numero nove soprattutto dopo il brutto infortunio di Gabriel Jesus. Una pista da seguire con molta attenzione già da questa sessione di calciomercato di gennaio.

Arsenal, le suggestioni impossibili

Secondo quanto riportato da vari media inglesi, BBC in testa, l'Arsenal vorrebbe regalare a Mikel Arteta un nuovo attaccante in questo mercato di gennaio per potersi giocare fino in fondo le chances di vincere un titolo. I Gunners, già prima privi di un punto di riferimento importante davanti, hanno infatti anche perso Gabriel Jesus per infortunio e hanno bisogno di un calciatore che possa capitalizzare meglio le tante occasioni create. Sono tanti i nomi in lista: da Alexander Isak del Newcastle, protagonista fin qui di una stagione fantastica in Premier League ma anche la trattiva che sembra però meno possibile nell'immediato, a Gyokeres, oggetto del desiderio anche del Manchester United ma anche lui blindato da una clausola da cento milioni. Ed ecco che sul taccuino spuntano nomi meno costosi ma più abbordabili, tra cui quello di Dusan.