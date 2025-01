Arsenal, tentazione Vlahovic. Arteta allo scoperto: “Stiamo cercando…”

Ad agitare le acque in casa Arsenal è la questione legata ai troppi infortuni . Dopo aver perso Saka , a subire un grave infortunio - si parla di serie possibilità di una rottura del crociato - è stato Gabriel Jesus . Arteta commenta così: "Non sembra una bella cosa. Dobbiamo fargli fare degli esami più specifici, per ora non voglio confermare che si sia rotto il crociato finché non avremo a disposizione il referto ".

Così come non è al meglio Calafiori, anche se si tratta di un acciacco risolvibile in pochi giorni: "Non è una cosa troppo importante la sua, ci servono uno o due giorni, 24 ore diventano davvero importanti. Oggi pomeriggio ne sapremo di più". E sugli infortuni aggiunge: "È il periodo più impegnativo che abbiamo mai avuto. Le cose accadono per una ragione in questa vita, dobbiamo adattarci. Guardate come si comporta la squadra". La ricerca di un nuovo attaccante diventa quindi un tema di stretta attualità per i Gunners nella sessione invernale di calciomercato: "La mia risposta resta la stessa. Stiamo cercando attivamente qualcuno sul mercato per migliorare la squadra. Stiamo provando a trovarlo. Dobbiamo credere che porteremo qualcosa che ci renderà migliori".

In virtù di ciò la società londinese è decisa a intervenire con forza in questa finestra di calciomercato. Un ritorno di fiamma potrebbe portare a Torino, sponda bianconera, al serbo Dusan Vlahovic. Occhi anche su Isak del Newscastle. Il calciatore juventino non sta vivendo un gran momento e l'Arsenal potrebbe riprovarci dopo aver trattato il giocatore quando era ancora alla Fiorentina. Al momento si tratta di mere suggestioni, ma le soprese sono sempre dietro l'angolo.